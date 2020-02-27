受新冠肺炎疫情影響，全面停擺的大陸影視產業終於有了一絲曙光，北京市疾控中心與北京市電影局2月26日發佈《新冠肺炎流行期間北京市電影行業復工防疫指引(1.0版)》（以下簡稱《指引》），針對電影院與製作公司、拍攝團隊指示相關的防疫措施。

《指引》指出，影院等放映單位的復工複映要根據疫情，依照官方統一安排開業。而經過批准復工複映的影院，不僅復工前要對放映場所進行全面消毒，開張後，公共區域每天也要消毒至少8次，每場次結束後，影廳還得徹底消毒一次，並進行通風，同時還得在洗手間等場所應配備洗手液或消毒用品。

重新開張後，每個場次也不能滿座，得按隔排隔座方式售票，還要留下每個觀眾的身份資料及聯絡電話資訊登記制度（姓名、性別、住址、身份證號、聯繫電話、觀影影片及放映時間、影廳號和座位號）。；工作人員和觀眾進入影院區域必須戴口罩、測量體溫，未戴口罩和體溫達攝氏37.3度以上者不得進入。

至於電影製片單位在復工前應制定疫情防控方案和疫情應急預案，獲得批准，可以在北京市拍攝的劇組，不論室外或室內，同場的演員、工作人員得控制在50人以下，體溫不能高於攝氏37.3度，除演員表演時可不戴口罩外，劇組其它人員和演員表演以外時間須佩戴口罩。

外地返回員工，必須完成隔離醫學觀察14天且無異常後方可參與工作；在疫情結束前，來自（或途經）疫區的演職人員暫時不得參加劇組工作。

(旺報 )