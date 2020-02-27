受到新冠肺炎疫情影響，國內農產品近來在外銷、內需市場都受到挫折，農委會今宣布與國內44家電商平台共同舉辦「台灣農產嘉年華－滿500送50」的促銷活動，凡在農委會所指定的電商平台上購買指定溯源國產農產品超過500元以上，就可拿到農委會回饋的50元回饋金，回饋無上限。

農委會副主委黃金城表示，新冠肺炎造成國內消費行為改變，尤其餐廳、民眾的消費習慣改變最多，因此農委會到6月30日前舉辦促銷活動，結合全國44家電商平台推出超過6000項具有溯源、產銷履歷、有機或CAS認證的國產優質農產品，盼能衝出3億元的營業額。

飛洋水產有限公司執行長張家昇表示，新冠肺炎造成國內外銷售額衰退，過去每周要送貨的餐廳，現在變成三周叫一次貨，外銷也從每個月10公噸砍半成不到5公噸，期盼透過農產嘉年華的促銷活動，能夠穩住業績。

農委會國際處表示，這次的促銷活動可望讓即食性產品業績快速成長，包含冷凍肉品、鍋物、羊肉爐、調理食品等，會相較其他品項來的高。

(中時 )