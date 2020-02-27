百年文化的大甲媽遶境活動，今年因新冠疫情延燒，鎮瀾宮昨日一早才對外宣告遶境續辦，今日卻大轉彎，由董事長顏清標出面宣告延期，外界揣測是否受到中央壓力或其他因素？探其原因不難發現，縮小規模續辦並未削減網路反彈聲量，加上中央及各界相繼喊話下，廟方在宣布續辦後，仍持續南下與宮廟溝通，最後才決定延期。

大甲媽遶境活動停不停辦，坊間反彈聲浪不斷，昨日鎮瀾宮雖宣布縮小規模續辦，仍無法削減外界停辦聲音，顏清標、鄭銘坤等董監事，昨日在續辦記者會結束後，馬不停蹄趕至彰化、雲林、嘉義持續溝通。

探其原因不難發現，疫情責任重大是擔不起的，除了鎮瀾宮內部有雜音未消除，15名董事及5名監事有贊成也有反對，但因包括友宮、合作廠商等各工作團隊都已陸續準備中，人力、金錢相繼投入，遶境活動不是臨時喊卡就能停，最後採縮小規模續辦方式，既不讓信徒失望，又能配合政府防疫。

不過，由於網路反對聲量持續高漲，加上中央及其他地方首長相繼喊話，以及廟方馬不停蹄跟各宮廟持續溝通後，鎮瀾宮大轉彎，1日之內從續辦變成延期。據了解，最後由顏清標開口表示，既然這樣，不然就延！

至於有無受到中央施壓，顏清標僅說，從頭至尾沒有一意孤行，沒有受到壓力啦！目前大家安全最重要，媽祖是要救人的！他表示，昨天下午衛福部長陳時中打電話給他，至於講說什麼？他說，「就是兩方面一起努力」。

(中時 )