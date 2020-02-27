農業局長蔡精強指出，中市的茂谷柑皮薄汁多且酸甜適中，入口後喉韻佳並帶有柑橘果品的特殊香氣。（陳世宗攝）

台中市茂谷柑產量全國排名第一！台中市政府農業局特輔導東勢區農會於27日舉辦「109年度台中市優質茂谷柑果品評鑑活動」，計有60組農友報名參加；由東勢區果農張建烘勇奪第一名成為本年度「茂谷柑王」，第二名黃桂梅及涂銀浪，第三名江驊育、黃滿龍及劉聰昇。

農業局長蔡精強說，中市茂谷柑種植面積達520餘公頃，年產量逾1萬公噸，集中在東勢、石岡及新社等山城地區；因地處中央山脈西麓，有大甲及大安兩條河川流經，日夜溫差大，農友精心種植出來的茂谷柑皮薄汁多且酸甜適中，入口後喉韻佳並帶有柑橘果品的特殊香氣，外銷新加坡60公噸，非常受當地消費者喜愛，正陸續出貨中。

農業局特與東勢區農會共同辦理評鑑活動，並積極輔導茂谷柑產業發展；評鑑活動特邀請農委會台中區農業改良場及農業學術研究單位等不同領域專家擔任評審委員；就果品外觀包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度等，風味肉質及甜度等項目進行審查。

東勢區農會表示，台中茂谷柑於農曆年節前後陸續採收，目前正值盛產時期，2月29日及3月1日共2天，在中市草悟道辦理展售促銷活動，買茂谷柑送文心蘭。農業局熱情邀請市民朋友們一同支持選購皮薄又汁多味美的茂谷柑，把握機會品嚐當季優質的在地農特產品。

(中時 )