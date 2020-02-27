宏碁（2353）新世代電競社群平台Planet9於今年初正式進入公測階段後，今（27）日再進一步宣布啟動《PlANET9 校園先鋒計劃》，號召學子玩家組隊報名挑戰任務，並提供獲得獎學金及加入Planet9電競社群平台實習計畫的機會，培育台灣更多電競人才。

《PLANET9 校園先鋒計劃》自即日起至 8 月底前，開放具備「學術網域的電子信箱（以 .edu 結尾的信箱）」註冊，報名參加由Planet9 團隊制定的相關電子競技學習內容，包含實際接觸PLANET9平台開發、電競講座課程、電競賽事與活動企劃工作坊等，讓未來想投入電競產業的年輕玩家能夠對其有更多基礎認識，並進一步培養未來相關職涯能力。

Planet9是目前全球唯一整合多項電競社群功能的平台，玩家們除了能利用 Planet9 平台找隊友、組戰隊，也能透過數據或分析功能更透徹了解自身與隊伍的優、劣勢，未來甚至能夠招募教練，協助玩家們能夠更全面地提升自己能力，在電競領域中成為佼佼者。

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