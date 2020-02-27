LG 電子今 (27) 日發表品牌指標性 V 系列智慧型手機最新進化版 LG V60 ThinQ 5G。搭載 5G 連線能力及升級音訊、影片與相片功能，並更新軟體體驗，實現優雅美學。

LG V60ThinQ 5G 配備先進相機功能與技術，攝錄體驗全面進化。LG V60 ThinQ 5G 裝載兩顆後置鏡頭與一組飛時測距 (ToF, Time of Flight) 感應器，其中包含一顆 6400 萬畫素主鏡頭，能在各樣光源條件下拍攝出更加清晰、明亮的影像，而 1300 萬畫素廣角鏡頭則提供更為靈活且全方位的拍攝畫面。LG V60ThinQ 5G 為 LG 首款支援 8K 高畫質影片錄製功能的裝置。

除全新相機與創新影片技術外，LG 最新智慧手機承襲品牌的音訊技術表現，搭配四顆嶄新、高效能麥克風可收錄四面八方的聲音，並排除周遭環境影響，實現逼真音訊體驗。LG V60 ThinQ 5G 支援 Voice Bokeh 功能，能將使用者聲音與背景雜音分離，並降低多餘噪音；同時配備 LG OLED TV的 LG 3D Sound Engine，這項創新音訊處理技術能辨識內容類型，並依據類型優化音效，呈獻逼近劇院級的出色音質。

LG 全新 V 系列裝置為了將 5G 性能發揮極致，內建 5,000 mAh 電池，能延續 6.8 吋 OLED 螢幕與 LG Dual Screen 使用時間，同時也代表能延長高畫質遊戲串流、電影播放及視訊通話的時間。LG V60ThinQ 更配備高通尖端處理器 Snapdragon 865 Mobile Platform 與 Snapdragon X55 5G modem，確保高速、流暢的 5G 體驗。

LG V60 ThinQ 5G 與升級版雙螢幕配件均支援超清晰 20.5:9 比例 FHD+ P-OLED 顯示器，相較先前機型大了近半吋。全新 Dual Screen 採用更纖薄的 OLED 面板，重量維持跟前代一樣輕盈便攜。LG Dual Screen 背部的紋理設計，實踐更紮實的持握感，而其與 LG V60ThinQ 5G 相同尺寸的 OLED 面板使裝置可使用的螢幕範圍雙倍擴充，成就前所未有的多工處理、生產力、遊戲和娛樂歡愉感受。此外，使用者可將 LG Dual Screen 2.1 吋 Cover Display 設為永遠顯示重要資訊，隨時一目瞭然，或設定為 10 秒後自動休眠。

LG Dual Screen雙螢幕配件提供黑色以及白色的選項。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

LG V60 ThinQ 5G 設計上無縫融合金屬與玻璃，打造絕佳手感，結合精彩雙色、圓弧邊角、寬闊 6.8 吋 OLED 螢幕。LG V60ThinQ 5G 將於三個月起於北美、歐洲、亞洲的主要市場開賣。

(中時電子報)