行政院長蘇貞昌上午拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，其中防疫隔離補償金寬列18.2億元，衛福部次長何啟功表示，每人單日補償約800元到1000元，詳細數字3月10日前會決定。

新冠肺炎紓困，政院確定將編列600億元預算，其中300億元移用以前年度累計的歲計剩餘300億，並舉債300億支應。外界關注的防疫隔離假的補償金總計「寬列」18.2億元；振興抵用券含藝文類總計「匡列」23億元。

對於18.2億元是如何編列的，何啟功說，居家隔離、居家檢疫及集中檢疫者，過去最早估計約2萬多人，若乘以5到6倍來估計疫情變化，所謂800元是參考基本工資及SARS期間標準訂定，SARS當時雖是500元起跳，但整個算起來平均約補償750元，若以13萬人計算，每人每日1000元，14天就是1萬4000元，乘以13萬人就是18.2億元。

朱澤民目前隔離檢疫者約有1萬人，解除隔離檢疫約2萬人，合計3萬人 估計時原則是從寬估計18億元，但金額還可調整，未來有結餘就繳庫，不夠從獎補助費中，可以跟其他費用流用，獎補助衛福部共編列92億元， 詳細單日補助，蘇揆已指示兩周內提出子法，屆時就有確切數字。

(中時 )