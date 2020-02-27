防堵新冠肺炎疫情，蔡政府27日決定，防疫指揮中心提升為一級開設，北市府為跟進中央，也將在下午3時提升一級開設，並由市長柯文哲擔任指揮官主持。

蔡英文總統今日視察化學兵，強調由國際疫情日漸嚴峻，決定超前部署，防疫指揮中心已提升為一級開設。而日前北市副市長黃珊珊曾說，中央提升一級開設，北市就跟進開設。

北市府稍早發出訊息通知，北市疫災應變中心於下午3時一級開設，市長將主持工作會議，會後於市災害應變中心6樓新聞發布室，暫定4時接受媒體聯訪。

北市府副發言人戴于文表示，北市府全力配合中央抗疫，將於27日下午3時北市應變中心提升為一級開設，並由柯文哲市長擔任指揮官。

戴于文表示，因應新冠肺炎疫情發展，北市府超前部署，全力抗疫，現行「新冠肺炎指示事項」，將提升為「每日疫情會報」，以利市府各單位掌握疫情發展。戴于文也表示，北市府將配合中央指示合作抗疫，並呼籲市民朋友審慎面對，不用過度驚慌。

(中時 )