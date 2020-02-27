行政院長蘇貞昌今早在行政院會宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，國民黨文傳會代理主委王育敏肯定政府從善如流，終於採納各方意見提升至一級開設，也期盼在疫情嚴峻的當前，政府能以開放正面態度看待各方建言，朝野共同合作防疫。

王育敏指出，國民黨立院黨團本月17日召開記者會，呼籲政府抗疫從嚴，中央疫情指揮中心應立即升級至一級開設，以統整防疫決策，這般善意的建言，當時卻受到民進黨一片酸言批評：除了民進黨團幹事長鄭運鵬指稱「少去外行領導內行」；甚至有政院幕僚惡意辱罵國民黨立委是「存心鬧事」，綠營的不理性批評，讓國民黨深感無奈。

王育敏強調，在全球關注疫情、採行各項積極措施嚴加防疫的此時，政府對於各方的防疫建言都應正面看待。但從日前立院審議紓困條例的過程，以及防疫指揮中心是否一級開設等議題都可看出，民進黨對在野黨的正向建言，似乎第一時間是以全盤否定的態度對待。國民黨呼籲政府理性看待在野黨正面建言，讓朝野共同努力防疫不是僅止於口號。

(中時 )