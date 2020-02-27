住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店二月成交業績，全台較上月增加0.3%，較去年同月增加38.9%，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年二月由於春節年假在一月結束，工作天數多，讓成交量和一月相去不遠，交易量也優於去年同月，不過隨著新冠肺炎疫情越發嚴重，第一季在季節性因素之外又增添變數，短期仍有不小壓力。

面對疫情不確定，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年不動產市場原本期待的買盤回溫，可能會出現遞延，但若是有意願的購屋人，可以在做好防疫前提下積極看屋議價，有機會買到相對便宜的價格。

另外，據台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年2月六都一園區價量變化，從六都一園區來看，桃園價量表現相對穩定，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃竹交易量與價走緩升格局，今年比去年好，住宅價格明顯走出回穩的跡象，雙雙顯示房價明顯築底回溫。主要受惠航空城計畫、亞洲矽谷計劃等建設帶動產業發展與房市，自住剛性需求強勁，再加上桃園捷運路網的成型，帶動捷運站周邊較低度開發的區域房市的發展，有議題建設的區域明顯持續增加，包括桃園高鐵特區、中正藝文特區週邊、中路特區、大有、大業商圈、小檜溪重劃區、長庚商圈等。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北住宅密集和商業活動頻繁，加上對於捷運、鐵路通勤的依賴程度高，因此對於防疫問題的反應較明顯，而桃園以南的城市，相對地廣人稀，對大眾運輸系統依賴低，加上口罩比較好買，民眾緊張程度低，且二月份的交易主要還是來自於年前的看屋潮，因此受疫情影響有限，房市交易仍有明顯成長。觀察疫情後的市場變化，由於觀光消費人潮減少，不少大型活動取消，故仰賴外客的觀光商圈店面，近期租賃和買賣優先受到衝擊，反觀住宅產品部份，購屋者對於通風日照良好，有大廈管理，棟距寬的產品，市場好感度大增。

(時報資訊)