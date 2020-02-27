殉職鐵路警察李承翰之父親由律師、李員的同事陪同離開法庭。（廖素慧攝）

鐵路警察李承翰因執勤被鄭姓嫌犯持刀刺死，27日法官傳喚乘客作證，以對鄭嫌行凶犯案時的精神狀況、情緒表現做釐清，李父聆庭後對感嘆「重重拿起，輕輕放下」，流露對司法的憂心。

吳姓男乘客證稱，鄭嫌從第3車廂的方向走到第4車廂，突然大聲咆哮起來，他剛好講電話，隨口跟友人說「歹年冬搞肖人」，被鄭嫌狠狠瞪，鐵路警察李員到車廂時，對鄭嫌講話很客氣、溫柔，想勸鄭嫌下車，鄭嫌卻揍李員，後來有女乘客驚叫「他手上有刀」叫大家快跑，他看到李員肚破腸流。

因鄭嫌被醫生鑑定為有精神疾病，公訴檢察官、鄭嫌辯護律師、審判長，分別針對吳姓乘客描述的案發過程、鄭嫌當時的精神及情緒表現、吳姓乘客對精神疾病的認知等詢問，審判長問吳姓乘客，你有精神疾病相關的知識、生 活經驗嗎？為何說「歹年冬搞肖人」？欲釐清鄭嫌的精神狀態。

李承翰的父親由李承翰的同事、律師陪同到庭聆聽，媒體訪問他的看法，他說「法官應該做不到啦，可能重重拿起、輕輕放下」。

(中時 )