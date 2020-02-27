大甲鎮瀾宮宣佈今年媽祖不遶境，原在臉書建議鎮瀾宮董事長顏清標擲筊9聖杯，就辦遶境的防疫老將、前疾管局副局長施文儀表示，筊都還沒擲就定了，顯然標哥就可以決定，為什麼不早兩天說，媽祖都聽指揮中心的，連媽祖也順時中。

大甲媽起駕遶境是台灣每年重要的宗教大事，吸引百萬人次信徒參與的盛會，時值新冠肺炎疫情，外界憂心疫情恐藉此擴散、不利防疫，昨日顏清標表示遶境仍續辦，施文儀在臉書以「標哥！請對媽祖婆有信心」為題發文，認為是否要遶境應該由大甲媽自己決定，建議顏清標擲筊9聖杯就辦遶境。

今天在獲知大甲媽取消遶境，施文儀第一時間便關心「有無擲筊」？他表示，顯然遶不遶境標哥就可以決定，早知如此，標哥為何不早說，政治人物總是把政治、鈔票帶進宗教，遶不遶境應尊重馬祖的意見，連馬祖都聽指揮中心、也都順時中，以後也可以傳為、美談」，不會變成「謬談」。

施文儀進一步指出，現在指揮中心已經一級開設，醫院內感控準則也已經做出來了，指揮中心總算把專家的話聽進去了，也回應與民眾的溝通，一級開設後有些事情要趕快做，例如公務單位及企業在家上班的演練，「每天上班族在捷運上也是在遶境」，同樣有傳染風險，一旦疫情一擴大，大家就要分批或是居家上班，過去在流感大流行時，他花了很大力氣終於說動當時的人事行政局，演練公務人員在家上班，但在流感過去之後，又束之高閣，現在應趕快再拿出來，分批演練，以免疫情來時，連公務系統都癱瘓掉。

(中時 )