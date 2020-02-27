新冠肺炎疫情急遽延燒，美國疾管局（CDC） 周三（26日）宣布首例未有任何接觸史和旅遊史的確診病例，這反映出病毒可能早就在美國境內擴散。消息一出，美股期貨持續大屠殺，一度暴跌逾400點，日韓股跌幅擴大，台股盤中也殺低150點，摜破11300點整數關卡。

美疾管局表示，這名病患由加州醫生檢驗確診的，患者沒有經由旅遊，或是和新冠肺炎者密切接觸，因此可能是首起人傳人的社區傳播病例。

儘管加州公共衛生部指出，目前疫情的風險仍然很低，但市場氣氛緊繃，投資人憂心疫情再度升溫，周三美股期貨盤持續走跌，截至台北時間27日下午1點，道瓊期指狂瀉425點（或1.5%），來到26489點。

影響所及，亞洲股市也紛紛走弱，台股盤中一路下殺，大跌151點（或1.3%），觸及11282點；日經指數狂崩530點（或2.36%），韓股下跌20點（或0.99%）；陸股撐住紅盤，上漲0.54%，暫報3004點。

(中時電子報)