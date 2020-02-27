新冠肺炎疫情沒有減緩跡象，航空公司為避免員工染病導致全辦公室的人隔離，已準備異地辦公的方案，中華航空證實，各單位已經準備好計畫，準備展開測試，包括客服、航機管理等相關單位。長榮航空則表示，已採取分組上班、居家辦公、或異地辦公等方式應變。

日前台中有木業公司因員工染病，導致其他員工全數被隔離，公司被迫暫停營運。航空界人士指出，如果有航空公司員工確診，全辦公室都要被隔離的話，單一業務癱瘓等於全公司都不用玩了，因此將搬出SARS期間的作法，讓A、B辦公室的員工互換一半，若有人確診新冠肺炎，至少該單位還有另一半的人能夠運作。

華航證實，負責實際營運的第一線單位，已先開始規劃、測試異地辦公，例如客服、航機管理等相關部門，確保公司能夠運作正常。

長榮則表示，因應新冠肺炎疫情，已規劃居家辦公、分組上班、異地辦公等各項備援方案，目前韓國、日本、新加坡、香港、澳門以及大陸地區，因配合當地防疫作業丶以及評估疫情較為嚴峻者，已採分組上班、居家辦公、或異地辦公，其餘現階段則維持正常。長榮說，之後會視國際疫情發展狀況，適時啟動辦公備援計劃。

(中時 )