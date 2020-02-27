老婦離家出走警當和事佬助返家團圓。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市觀音區一名60歲的荊姓老婦，27日上午因瑣事與家人發生爭吵，一氣之下不告而別，家人發現荊婦不見後趕緊向警方報案，所幸經員警調閱監視器積極協尋，順利找到負氣離家的荊婦，而荊婦也在員警的安撫勸說下解開心結，與家人一同返家團圓。

大園警分局草漯派出所於27日上午接獲荊婦家屬報案，稱荊婦與家人發生爭吵後，就趁沒人注意時偷偷離家出走，家人在附近遍尋不著，擔心有失智症狀的荊婦會發生危險，拜託警方幫忙協尋。

警方獲報後研判荊婦離家不久，應該還沒走遠，便立即調閱其住家附近的監視器尋找荊婦的身影，警員許滋芳、吳浩誠、徐雅珉循著荊婦可能行走的路線，在大街小巷內沿途搜尋，果然在福山路與新生路口附近找到荊婦，員警隨即上前關心並將她帶返所休息。

荊婦家屬接獲警方通知後趕至派出所接人，但荊婦因還在氣頭上始終不願意回家，員警見狀也充當和事佬幫忙安撫，最後在眾人的勸說下，荊婦才漸漸消氣、展開笑容，與家人一同返家，荊婦家屬非常感謝警方的熱心協助。

(中時 )