口罩更多了！蘇貞昌核定9000萬 急增30條生產線 13:202020/02/27 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，今日行政院發言人Kolas表示，行政院長蘇貞昌日前核定新台幣9000萬元，另外增加30條口罩生產線，以備不時之需。 據中央社報導，蘇貞昌上午在行政院會中表示，因應武漢肺炎疫情，經濟部徵用民間口罩，以及購置機器、設置60條生產線，產能陸續增加；日前另外核定9000萬元，增加30條生產線，以備不時之需。 (中時電子報) #生產線 #蘇貞昌 #新冠肺炎 #防疫 #核定 也許您會感興趣 推薦閱讀 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 9條口罩生產線本周上線 3月中後生產線全開 14:202020/02/25 生活 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 論文門風暴延燒白宮！網看韓粉決心驚呆了 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 一人毀全黨！她怒批馬英九別再添亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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