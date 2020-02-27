新冠肺炎疫情延燒，今日行政院發言人Kolas表示，行政院長蘇貞昌日前核定新台幣9000萬元，另外增加30條口罩生產線，以備不時之需。

據中央社報導，蘇貞昌上午在行政院會中表示，因應武漢肺炎疫情，經濟部徵用民間口罩，以及購置機器、設置60條生產線，產能陸續增加；日前另外核定9000萬元，增加30條生產線，以備不時之需。

(中時電子報)