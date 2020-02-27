近期「宅」在家網購各式各樣的民生用品，成了消費主流，呼應這波網購熱潮，遠傳電信27日宣布，3月1日起，無論是攜碼、新申辦或是續約用戶，申辦遠傳4G 999(含)元以上指定資費，搭配多款熱門新機，包括甫上市配備４＋１鏡頭的三星A71/A51、具備超廣角４鏡頭的OPPO Reno 2Z、以及Sony單手掌握最強旗艦Xperia 5，都可額外獲贈1,000元friDay購物折扣碼，白金會員續約搭配指定方案再享手機現折3,000元優惠。

遠傳加碼贈送用戶1,000元折扣碼，可透過friDay購物平台，選購遠東百貨、SOGO百貨、愛買量販、品牌outlet及3C、居家、流行等全品類共超過數十萬件商品。另為用戶提供精選商品專區，以1,000元折扣碼換購直接帶回家，不論是採購清潔抗疫產品，保健食品增強免疫力，或是採買衛生紙等日用品，滑滑手指就能在家等到貨。

遠傳表示，全台直營門市備有手機紫外線消毒機，免費提供顧客使用，在每日營業時間結束後，都會進行營業環境與展示機進行清洗消毒工作，確保顧客放心到遠傳門市體驗各項服務。

(工商 )