因應新冠肺炎疫情升高，行政院長蘇貞昌上午在行政院宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，蘇揆也隨即指示，由衛福部長陳時中擔任指揮官。

據了解新北市長侯友宜上午到行政院會時，建議提升至一級開設。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆裁示時指出，新冠肺炎在全球升溫，已有46國傳出疫情，光是中國就因疫情死亡2000多人，台灣位居第一線，過去一段時間窮全國之力守住第一關，到目前為止只發生零星社區感染，且是家庭群聚感染，但不可因此鬆懈，要料敵從寬禦敵從嚴， 防疫視同作戰，要在可能發生的疫情之前，就做好預防社區感染準備。

她表示，陳時中在簡報時建議，把流行疫情指揮中心提升至一級開設，同意把指揮中心升高為第一級，並表示由陳時中繼續擔任指揮官。

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(中時 )