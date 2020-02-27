台南市中西區新親親奶瓶托嬰中心被爆出虐童案，已遭勒令停辦1年，台南市社會局擴大稽查轄內托嬰中心，發現北區大和路愛樂分托嬰中心違反收托比，而愛樂分托嬰中心負責人尤柏翔，即是爆發虐童案托嬰中心蘇姓女負責人的丈夫。

台南市社會局表示，依照規定，托嬰中心每5名幼童應有1名合格托育人員，中心內收有14名幼童，應有3名合格托育人員，卻只有2名托育人員，其中1人身分合格，另1人竟還冒名頂替合格人員的身分。

台南市社會局表示，1月下旬進行不定時查緝時，就已發現愛樂分店內合格的托育人員不足，要求改善。

這次前往稽查，業者店內卻僅有兩名托育人員，並謊稱兩人都是合格人員，還背出合格者的名字與資料，企圖蒙混過關，社會局人員要求冒名頂替的非法托育人員說出身分證字號，她卻說不出來，假身分才遭識破。

台南市社會局認為業者違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第5款、第8款及第9款規定，判定屬情節嚴重，立即依照同法第108條命其停辦半年。

台南市社會局表示，愛樂分托嬰中心勒令停業，社會局會盡力協助家長將幼童轉托及媒合托育資源，降低影響家長的托嬰需求。

(中時 )