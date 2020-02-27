雲林縣府今天早上舉行跨局處會議討論因應大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境到雲林縣的防疫事宜，原定租借紅外線體溫感測器、調派水車增加洗手處，三月五日再開第二次籌備會；不過兩廟今天都宣布暫緩遶境，張麗善表示，一切尊重，媽祖不來也很好。

每年鎮瀾宮大甲媽祖會從舊西螺大橋進入雲林，在西螺福興宮停駕休息至午夜再起駕；白沙屯進入雲林的路線不一定，去年也從西螺大橋入縣境，最後進入北港鎮。

縣府今天上午八點半邀集各局處首長開會討論防疫事項，張麗善說，福興宮與朝天宮都有提出防疫需求，本來安排在西螺大橋進設置紅外線感測器，拜託發燒的就不要再進來，沿途以水車充作洗手站，讓民眾勤洗手。

另外，每年大甲媽祖會在社區活動中心、揚子中學休息；白沙屯媽祖則會到揚子中學、虎尾高中，縣府也打算以沒發燒為入內門檻，並要求一律帶口罩進入。

張麗善受訪表示，以前神明遶境就是要掃除瘟疫、消災解厄，讓走過的地方平安，媽祖既然決定延期也很好，可以稍減壓力和擔憂，一切都尊重。

雲林縣特有的六房媽過爐活動每年在五、六月間登場，也有十萬多人隨香，張麗善表示，六房媽會昨天拜訪她，他們表示將簡化流程，今年仍如期從斗南過爐到土庫。

(中時 )