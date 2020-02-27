31歲盧思瑜自學生時期接觸飛鏢運動，以往總是在酒吧練習，透過勞動部「微型創業鳳凰貸款」計畫的協助，讓她興起創業念頭，她在桃園市中原商圈創業創立結合飛標競技、文創與咖啡輕食的HITDARTS飛鏢館，更以飛鏢選手角度，量身打造客製化的飛鏢用品及配件，她鼓勵有夢的年輕女孩可多善用政府的創業資源，勇敢追夢。

她說，對於創業沒有害怕的想法，當一切資源就定位後，就義無反顧做下去，形容過程就像射飛鏢，瞄準標的後乘著破風的勇氣勇往直前。盧思瑜也說，在微型創業鳳凰貸款協助下，2019年引入飛鏢運動周邊文創商品的皮革設計工坊，順利拓展事業版圖，更吸引來自日本等海外的飛鏢同好慕名而來。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁指出，創業需要充沛的財務與人脈資源，「微型創業鳳凰貸款」鼓勵並提供創業主資源，實凡年20歲至65歲女性、設籍離島居民或是中高齡者皆可申請，提供免費創業研習課程與諮詢輔導。

(中時 )