台中慈濟醫院外科醫師林英超說明脂肪包覆三叉神經位置。（王文吉攝）

台中慈濟醫院神經外科醫師林英超（右）查看蘇女士（左）恢復狀況。（王文吉攝）

三叉神經示意圖。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

青春痘長在大腦！台中50歲蘇姓婦人因經常性舌頭痛，無法說話而影響人際交往，確診「腦內皮上瘤」，接受刮除手術，疼痛反而加劇。蘇婦強忍不適1年半，日前友人轉介求助台中慈濟醫院外科醫師林英超，經微創手術刮除腦內增生的脂肪組織，終於恢復正常生活。

蘇婦因經常性舌頭痛，被診斷為「腦內皮上瘤」，手術刮除壓到舌下神經的部份，但術後疼痛卻反而蔓延到整個頭，而且到處亂痛。她服用止痛藥，忍痛長達1年半，後來透過關心的朋友轉介，找到林英超醫師才抓出病根。

林英超表示，「腦內皮上瘤」就像青春痘長在腦裡面，是毛囊裡的一些囊腫，類似脂肪組織，腦內皮上瘤長得很慢，很多人是在年紀漸長才發現。原因通常是刺激到神經，在後顱產生症狀，大部分是疼痛、頭痛、眩暈，如果在大腦就可能出現癲癇或視力模糊。

蘇婦在其他醫院確診也接受手術治療，為何會「疼痛亂竄」？林英超解釋，患者的「腦內皮上瘤」長在小腦的耳咽神經旁邊，剛好貼靠三叉神經，沿小腦邊一路長下去，包著三叉神經、顏面神經，然後往下走到顱顏。

林英超說，蘇婦第一次在他院手術，就像打開潘朵拉的盒子，較大程度的破壞瘤膜，致使脂肪一直流出來，整個靠在神經上，造成持續疼痛，而且痛到無法忍受。再次進行長達6小時的微創手術，細心刮除瘤細胞與脂肪，順利解除蘇婦疼痛，重拾正常生活。

蘇婦感謝林醫師讓她下半輩子從黑白變彩色，非常感恩。林英超提醒，如果透過醫學檢查發現腦內長了皮上瘤，其實不必擔心，腦內皮上瘤只要適當清除，症狀都能解除，而且手術危險性相對較低，很快就可以恢復正常生活。千萬不要苦忍疼痛，傷害日常生活品質。

(中時 )