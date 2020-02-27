半導體矽晶圓廠合晶(6182)在大陸的子公司上海合晶，旗下磊晶廠上海晶盟已經是挹注上海合晶營收最大的廠區，上海晶盟是中國出口最大的磊晶廠，主攻高附加價值的磊晶，目前以8吋為主，今年底前將可望生產12吋的磊晶。

上海晶盟的上游原料矽晶圓來自同集團，原料8吋矽晶圓由鄭州廠和台灣龍潭廠為最大支援後盾，相較對手需要與國際一級大廠如MEMC、Sumco、Siltronic外購矽晶圓加工成磊晶，上海晶盟相對具有原料矽晶圓的優勢。

合晶在龍潭廠建立的「二期長晶製造暨研發中心」預計在今年3月完工；此外，今年合晶也規畫第2季建立一條從長晶、拋光到磊晶的12吋生產線，其中長晶在在龍潭生產，拋光在鄭州進行，而磊晶則在晶盟生產。

12吋矽晶圓的技術層次較高，目前環球晶(6488)為領導廠，環球晶長期發展SOI(Silicon On Insulator，絕緣層上覆矽晶圓產品)，過去已是格芯8吋SOI晶圓長期供應商，基於雙方未來發展與穩定供應需求，本周環球晶再宣布與格芯擴大合作12吋SOI晶圓，並也簽訂長期供應協議。

至於合晶12吋新廠，預估在今年第3季可望送樣，初期以重摻市場作為切入點，月產能約1萬片。SOI產能方面，目前都還不是12吋，合晶SOI應用主要在微機電(MEMS)、智能電源等領域，目前已在龍潭廠量產，盼2年內營收占比可達到3-5%。

(時報資訊)