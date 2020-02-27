LME鎳價受新冠肺炎疫情影響而走跌，目前不鏽鋼市場市況平淡，上游廠燁聯(9957)26日率先開出3月不鏽鋼盤價以平盤開出，另一大廠唐榮(2035)今日也以平盤開出，有撐盤的意味。

新冠肺炎疫情影響，LME鎳價2月走低，本周一度跌至每公噸1.24萬美元之下創下今年新低。受到武漢肺炎疫情影響，LME鎳價自春節前夕一路下跌，不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內外銷盤價，雖LME鎳價續挫，業者認為再降價的意義不大，因此以平盤開出。

回顧本季盤價，呈現震盪修正的格局。不鏽鋼上游廠燁聯1月內銷盤價終止連兩個月下跌的局面，以平盤開出，外銷則率先反彈，依不同地區每公噸調漲20-30美元。但因2月主要原料鎳價走跌，燁聯主力產品300系列熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調1500元，外銷方面，每公噸下調30美元。最新開出的3月則為平盤。

另一上游廠唐榮1月為平盤，2月盤價同步開低，300系列熱軋、冷軋產品內銷價，每公噸下調1500元，外銷價每公噸下調40美元。今日開出的3月盤價同步開平。

受武漢疫情衝擊，LME鎳價自今年1月初的每公噸約1.4萬美元逐步滑落，2月初跌破每公噸1.3萬美元，本周於1.25萬美元附近震盪築底。

隨著不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮本季降價，市場買氣平淡，不鏽鋼相關廠允強(2034)、彰源(2030)、新鋼(2032)、運錩(2069)等本季營運動能也仍受抑制。

(時報資訊)