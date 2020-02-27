《金融》91天期國庫券決標貼現利率為0.47％，未再破前低 13:242020/02/27 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今接受財政部委託，標售109-5期91天期國庫，本期決標貼現利率為0.47%，未再創同天期新低，投標倍數為1.82%。 本期國庫券的得標比仍是以銀行業最高，達77.91%，其次為保險業的22.09%。 (時報資訊) #91天期 #國庫券 #銀行業 #保險業 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 埃及前總統穆巴拉克過世 享壽91歲 19:202020/02/25 國際 陸增5,000億再貸款再貼現 支持中小微企業度過疫情 20:012020/02/25 財經 人行部署金融支持中小微企業復工復產工作 21:302020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期貨又嚇趴 - 財經 外資殺紅眼 台股再大跌141點 失守11,300點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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