央行今接受財政部委託，標售109-5期91天期國庫，本期決標貼現利率為0.47%，未再創同天期新低，投標倍數為1.82%。

本期國庫券的得標比仍是以銀行業最高，達77.91%，其次為保險業的22.09%。

(時報資訊)