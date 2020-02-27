2020年是非常政治的一年，包括中東最近的緊張局勢、美中兩國貿易談判的後續發展、英國與歐洲未來的貿易關係都將會受到市場關注。也因此，全球市場料將處在經濟緩和成長、且又有非經濟面因素等不確性的干擾下起伏前進。安聯投信基金經理人莊凱倫表示，由於市場面臨基本面和政治面環境的雙重挑戰，主動式投資人在2020年仍將不愁沒有機會，策略上可以基本面、主動管理及多元配置作為投資哲學，並以尋求正報酬市場及擇時買賣方式，進一步搭配三階段風險控制機制，以期達到長期資本增值以及穩定的風格調整後收益的雙重策略目標，穩中求進。

莊凱倫表示，2019年股票漲幅主要來自本益比的擴張，放眼今年，許多跡象顯示，全球經濟增長放緩有望觸底反彈，整體衰退機率低。其次，全球央行政策，決策保持寬鬆，但大幅降息空間有限，多數國家以財政政策接軌貨幣政策。全球企業獲利下修情況亦漸趨穩定。

至於如何在資產配置上做到「穩中求進」、「優享退」？莊凱倫表示，可掌握以下M.I.T三大方向：一是「M」：Multi Asset、聚焦多元資產，同時掌握高息債、投資等級債、全球股、區域股及高息股等各類機會，不只資產類別多元，標的風格也多元。

其次「I」：Income First，以高息股債為核心，優先聚焦較高配息能力的標的，穩定投資組合的收益能力，以因應低利率、收益資產荒的大環境。

第三是「T」：Taiwan、選擇在地團隊、由台灣團隊直接管理，彈性和效率更高；並將投資標地涵蓋具成長性的台股基金納入投資組合。

展望後市，莊凱倫表示，隨著美中貿易趨於緩和，推升全球股市指數，以致開年以來全球股市均面臨較高的基期風險，而中東地緣政治風險再起，亦加深投資人獲利了結賣壓，然而近期並未觀察到基本面具顯著變化，預期中東局勢趨緊或短暫造成金融市場波動，但無損全球景氣復甦步調。

(時報資訊)