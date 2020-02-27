行政院會今（27）日通過主計總處擬具的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，包括防治經費196億元、紓困及振興方案404億元，歲出所需財源600億元，將以舉借債務300億元、移用前年度歲計賸餘300億元支應。

行政院長蘇貞昌表示，針對特別條例相關子法，請各部會2周內完成發布程序。今日通過的特別預算案將立即送請立法院審議，他將在3月3日赴立院進行報告並答詢，請各部會首長做好準備，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

行政院長蘇貞昌表示，政府秉持「雨露均霑」、「立竿見影」、「固本強身」、「加速公建」4大原則，針對受疫情衝擊的各產業提出紓困計畫，並依特別條例規定編列特別預算，以600億元為上限。

預算內容包括防治經費196億元，用於應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等。紓困及振興經費404億元，對餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等內需產業，製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文產業、原住民族與客庄產業等。

蘇貞昌表示，紓困及振興經費將針對上述產業，提供包括企業融資保證與利息補貼、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼，農漁畜產品拓銷，及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

主計總處表示，特別預算案歲出部分計編列600億元，包括經濟部204.9億元、衛福部169.6億元、交通部167.7億元、農委會35.6億元，文化部8億元、教育部5.8億元、通傳會（NCC）2.2億元、原民會2億元、內政部1.7億元、客委會1.5億元、海委會1億元。

其中，經濟部為捐助中小企業信保基金辦理融資保證、企業貸款利息補貼、融資診斷，餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等紓困振興及內需型產業消費優惠措施，受疫情衝擊製造業輔導及技術研發補助，及徵用口罩生產機台、協助廠商加強出口、開發快速篩檢系統等。

衛福部為辦理應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購，發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬防疫補償金、集中檢疫場所人員津貼，購置新型冠狀病毒檢驗試劑、耗材、儀器設備、研發疫苗及治療藥物、緊急準備金等。

交通部則為補貼受疫情影響的交通運輸業及觀光產業，給予營運支持及減輕營運負擔、辦理國內與國際旅遊復甦及旅遊景點優化、補助陸路運輸業、海運業及航空業者購置防疫用品等。

(時報資訊)