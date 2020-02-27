新冠肺炎疫情來勢洶洶，台南市有11所學校3、4月間陸續迎接百年校慶，滿心歡喜迎接100年這個大日子，不過，面對疫情態勢仍不明朗，各校雖都傾向維持正常辦理百年校慶，但也有部分學校決定延後辦理，包括柳營區重溪國小原訂3月21日百年校慶，考慮延後到6月，麻豆培文國小4月11日百年校慶，強調若疫情出現社區感染，校慶將延後1年。

台南市教育局強調，學校活動在「做好師生健康管理」及「阻絕傳染風險於校園之外」原則下，師生活動照常舉行。至於各校畢業旅行大部分已於上學期辦理完畢，65校尚未辦理則已要求學校與畢業班家長討論是否辦理，目前已有8校決定取消，8校還沒決定，其他學校則將延後舉辦。

另外，戶外教學部分，因台南目前尚無社區感染案例下，以鄰近學校社區或在台南市內辦理為原則。教育局指出，校園在落實師生健康管理、阻絕傳染風險於校外的原則下，校內師生活動可照常舉行。校慶等大型活動，以校內師生參與為主，避免有校外人士參與的室內大型集會活動，若有邀請校外人士參與之必要，學校應事先做好各項防疫準備工作。

(中時 )