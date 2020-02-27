韓國新天地教會

韓國新冠疫情火速蔓延，確診即將突破1,600例，而死亡也超過10人，而在這波疫情核心的，是成為傳播大本營的新天地教會。

據CNN新聞網27日報導，前信徒金杜亨（Duhyen Kim）說，在新天地教會中，生病絕不是缺席的正當理由。他說，教內會點名，每個人進出教會時，都要刷卡。要是有任何人缺席，就會被點名追蹤。

「教會的文化是：就算病了，你星期天也要來。如果真的病到連星期天都不能來，」金杜亨說，「那就得星期一或星期二來──非補足時數不可。」他說，當自己還是信徒時，大家都像沙丁魚般，滿滿地擠在教堂內，做好幾個小時的禮拜。這次韓國新冠肺炎疫情大爆發，超過一半都是新天地群聚感染，而大邱分會的疫情尤其嚴重。

首爾當局認為，境內大多數病患不是去新天地做過禮拜，就是接觸過信徒。而教會說，正與當局合作，並已停止所有的聚會和禮拜活動。

(中時電子報)