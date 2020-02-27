疫情當前，迎來228連假，台北101上午亦公布防疫升級，2月28日起進入購物中心計有七個入口啟動量溫度機制，成為百貨業首家量溫進館業者！

101購物中心營運長朱麗文指出，新冠肺炎疫情歷經一個月來，人潮少三成、業績減二成，期間更歷經鑽石公主號進入觀景台等驚魂事件，朱麗文強調，為迎來連假，有望出現消費遞延人潮，目前最重要是提供更安心的遊逛場所，而除了量溫度進館，並推出購物買2萬送1000元，此外觀景台亦大放送，推出101 pay即可二人同行只要300元優惠上觀景台，預計國人優惠至六月底止。

信義區為觀光客入台第一景點，也因此在疫情爆發後成為台北市商業重災區，不僅人潮大減超過三成，且業績也因陸客、觀光客不來而大減超過二成，台北101率先業界，跟進政府防疫中心升級，也在27日上午宣佈防疫升級，自28日起除了現有紅外線設置測溫外，購物中心全館七個入口與停車場等都要進行人工量溫，目前包括鼎泰豐等餐廳也都進行入店量溫，以確保安心用餐與安心購物環境。

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