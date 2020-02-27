桃園國際機場公司27日上午舉行董事會，會中通過民航局長林國顯代理桃園國際機場公司董事長，新任董事長林國顯肯定卸任董事長王明德的付出，包括完成第二航廈擴建及滑行道的整修工程等，並希望能持續讓桃園機場設施趕上運量成長，他也會「努力讓各項擴建計畫獲得交通部、行政院的認同」。

林國顯指出，10年前機場公司成立，昨(26)日也是桃園機場成立41周年，近幾年機場公司提供非常好的服務，也獲得很多國際評比的肯定，希望能協助機場公司經理部門，把服務和效能提升到更好。

林國顯為交通大學運輸工程與管理學系畢業、交通大學交通運輸研究所碩士、美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士，歷任交通部運輸研究所組長、交通部路政司司長、交通部主任秘書、交通部民用航空局局長等職務，就任後希望帶領桃園國際機場公司團隊，強化機場設備面及服務面運作更往前邁進，尤其儘速推動外界關注的桃園機場第三航站區重大建設計畫。

(工商 )