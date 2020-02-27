大甲鎮瀾宮媽祖遶境延期，行政院發言人Kolas Yotaka表示，對於鎮瀾宮等宗教團體宣布大型宗教活動要延期，蘇揆在行政院會中表達肯定及感謝。

受新冠肺炎疫情影響，大甲媽遶境決定延後，以化解各界爭議。蘇揆在行政院會也肯定鎮瀾宮做法。

Kolas轉述，蘇揆揆強調萬事莫如防疫急，政府或疫情指揮中心的呼籲都不是針對特定個人或宗教及宮廟，而是希望防疫優先，希望大家跟醫護人員一起來守護國家、守護台灣。

蘇揆在裁示時，感謝內政部長徐國勇強力溝通，並說，很多大型聚會、宮廟、教會都在第一時間表示防疫優先。地方政府也配合，像新北市長侯友宜認為遶境應該停，桃園市長鄭文燦也認為應暫緩，台南市長黃偉哲也這樣，大家都在做，無法一一點到，他都很感謝。

他表示，鎮瀾宮表示要延緩，讓大家鬆一口氣，政院沒有針對誰，標準規範就是防疫優先。長時間人群聚集共食、共宿是很大的壓力，醫護人員已經很辛苦，不能在緊繃之際增加負擔，因此請教育部就學校等大型活動等規劃。

(中時 )