新冠肺炎疫情全球蔓延，繼中國大陸之後，日本、韓國、義大利等國也出現疫情失控的情形，即使防疫大國美國也淪陷了，因鑽石公主號乘客確診數大增，已出現社區傳播的風險。「冠狀病毒之父」賴明詔說，病毒永遠比病毒學家厲害，所有研究都跟不上它的變異速度。

宅神朱學恒今(27)日在臉書上表示，他日前訪問中研院院士賴明詔，他聲音沙啞到不行，聽得出來他最近處於很疲憊的狀態。

賴明詔受訪時透露，他研究冠狀病毒40年，病毒原先與人類相安無事，是因為人類熱愛侵犯大自然，接觸結果就是讓人類感染了病毒。

賴明詔進一進指出，不要期待夏天了，病毒沒有在怕37.38度的，是大家走出戶外較多。如果你還是天天中央空調冷氣房，病毒還是很愛你的。他宣導，多洗手增強自己的抵抗力，畢竟病毒永遠比病毒學家厲害，不論我們再怎麼研發疫苗，研究病毒，都跟不上它們變異的速度。

朱學恒最後結論說，看來斷絕與病毒來往才是保護自己的好方法。

(中時電子報)