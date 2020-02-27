新冠肺炎疫情難止，但連接器廠—優群(3217)今年營運仍可望維持成長，受惠於DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，優群表示，今年營收還是會比去年好，獲利將力求維持去年水準，在營運看好下，優群今天盤中股價強攻漲停板。

優群去年因五大系列產品出貨暢旺，且金屬沖壓件的端子系列產品在2019年順利取代日商，成為美系品牌大廠智慧型手機MPI模組上連接器供應商，帶動優群2019年業績大躍進，2019年合併營收為21.91億元，年成長23.28%，公司2019年前3季合併毛利率為41.9%，年增2.93個百分點，稅後盈餘為3.04億元，年成長32.75%，由於第4季合併營收維持高檔，法人預估，優群去年每股盈餘可望達5.2元到5.4元。

優群1月合併營收為1.34億元，年減15.26%，優群現有大陸昆山及重慶遂寧兩個廠區，目前重慶遂寧廠區復工率約65%，昆山廠復工率約40%到50%，希望3月能進一步提升。

優群表示，今年主要成長動能來自於DDR系列的LongDIMM，據了解，優群LongDIMM已於去年獲緯創(3231)DeskTop產品採用，並通過廣達(2382)、Super Micron、英業達(2356)等伺服器代工廠認證，預估LongDiMM將搭M.2平台導入新客戶及新市場，從NB跨入伺服器及主板領域，隨著轉換潮啟動，今年起出貨將會放量，對優群今年營收及毛利率將有正面的助益。

在Type C方面，優群經過一年左右努力，於2018年底順利通過Intel認證，成為少數可以供應產品廠商，但因客戶認證及導入速度不如預期，佔公司2019年營收比重僅有3%，不過隨著客戶逐步導入，可望加速Type C產品出貨，預估今年Type C營收佔比可望提高至10%。

至於Pin Series端子產品，儘管今年美系手機新機進度受到新冠肺炎疫情影響，但舊機持續銷售，且有些新機種將沿用，優群預估，今年此項產品營收貢獻可望維持去年水準，甚至微幅成長。

(時報資訊)