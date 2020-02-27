新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，近期令國人關注的「血友病童」及其馬姓母親於24日搭乘長榮航空返台，然而綠營網軍開始在網上起底這位陸配母親的身分，「支持修法，保障真正的台灣人」「中國人蠶食台灣醫療資源」的言論在網路上甚囂塵上。

以核養綠公投發起人黃士修今(27)日於臉書上指出，前外交官劉仕傑「起底」血友病童是「中國人」，台灣社會的同情瞬間轉為仇恨，PTT創辦人杜奕瑾以血友病童「寄生台灣」為題，質問父母小孩全家都不是台灣人，卻可使用台灣健保給付，基進黨新科立委陳柏惟更打出「專制共產禁用民主健保是台灣共識」口號，訴求修法排除中國人納台灣健保，直指專制共產禁用民主健保 是台灣共識！

不料劇情急轉直下，陸委會連夜澄清，血友病童與親生父母都是中華民國籍，此番無意中的釣魚執法，釣出了一大票沒有種族差異的種族沙文主義，實乃民主國家之悲哀。

黃士修指出仇恨式的修法，必然導致災難，中港澳人士近5年累計醫療支出為49.85億元，但保費收入僅45.6億元，等於醫療支出高出保費收入4.25億；中港澳人士投保以國人配偶或其子女為主，占比95％以上，其中又以20至39歲女性為大宗，結婚後就會生育，因此生產成為最主要醫療支出。

我國《國籍法》採屬人主義，父或母為中華民國國民，子女即屬中華民國國籍。如果這些族群的醫療支出大宗是生產，以保障國民的人道立場，無可厚非。

黃士修進一步指出，我們該做的是擴充保費來源，讓符合居留資格的人納保分攤支出，而非盲目修法將青壯年台商與女性陸配排除在外。

黃士修提到，假如現在把外籍人士換成中港澳人士，你是否會基於仇恨，反對在台灣有居留事實的人，讓他們加健保？在病毒眼中，兩岸人民種族差異，強調高呼修法的人士需要基本的邏輯，和多一點點人性。

(中時 )