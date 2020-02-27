劉真急救21天等裝心室輔助器 名醫指出有這缺點

蘇上豪說明劉真之後可能選擇救治方式。（圖／翻攝自蘇上豪臉書）

「國標女王」劉真因心臟問題入院搶救今(27日)第21天，吳宗憲透露她已取下葉克膜，目前正等待換人工心臟，振興醫院院長魏崢則指出說法有誤，應是等裝心室輔助器。名醫蘇上豪稍早透露，目前技術可換的是單、雙心室輔助器和人工心臟，若劉真是要換心室輔助器，有一缺點就是無法取代肺部的「氧合」功能，只有幫浦功能，如果患者肺不好選擇這種方式續命仍無法過關。

蘇上豪今在臉書發表影片簡介身體循環概述和機械循環維生系統簡介，他表示身體的微血管會將用完氧氣和代謝後的血液送回右心，然後送到肺經由肺泡進行氧合，將血液注入氧氣，再透過左心打回全身，而左心和右心雖處於同一心室，但其實需要的壓力不同，右心只需要將血液打到肺，因此壓力沒那麼高，「這也是人工心臟發展時不是很順暢的原因，因為沒辦法做出一個心臟，右邊打的壓力比較小，左邊打的壓力比較大」。

至於現有的機械循環維生系統，蘇上豪說，暫時性的有主動脈氣球幫浦、心肺機及葉克膜、暫時型心室輔助器三種，最後者只有幫浦功能，心肺機及葉克膜則有幫浦與氧合功能，而暫時型的建議使用期限僅在30天內。

此外，可使用較久，甚至能出院回家的機械循環維生系統，蘇上豪說明有單、雙心室輔助器和人工心臟，通常用單心室輔助器的患者是左心不行，而心室輔助器的缺點是無法取代肺的氧合功能，只能提供幫浦功能，但劉真等待要裝的是什麼他不清楚，這點需問劉真的主治醫師。

(中時電子報)