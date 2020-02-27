DIW預估德國本季成長幾近停滯 14:072020/02/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國經濟研究機構DIW周三表示，受累於冠狀病毒疫情在全球擴散，德國第1季經濟成長接近停滯，其中工業尤其受到打擊。 DIW預估，德國第1季國內生產毛額（GDP）可能僅較前一季略增0.1％。 該機構經濟部門主任Claus Michelsen表示，到目前為止，冠狀病毒的影響尚未明朗也無法量化。隨著疫情在全球蔓延，若導致來自中國的批發產品供應中斷，對德國工業的打擊尤深。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (工商 ) #DIW #德國 #停滯 #冠狀病毒 #打擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸駐俄使館闢謠 駁人工病毒說 04:092020/02/23 焦點新聞 《傳產》疫情衍生違約，5招保命 10:172020/02/24 財經 普華：五步驟 降違約風險 04:102020/02/25 產業特刊 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 蝙蝠400種冠狀病毒伺機感染人類 無需中間宿主 22:172020/02/25 兩岸 新冠肺炎紓困大手筆 支出4680億！港發防疫紅包 18歲以上每人3.9萬元 04:102020/02/27 兩岸要聞 《熱門族群》美光本周股價回檔，台記憶體股下跌 12:162020/02/27 財經 認同防疫 土城鹿耳門聖母廟宣布媽祖壽宴無限期延後 12:542020/02/27 生活 疫情衝擊 台南多校百年校慶喊延後 13:262020/02/27 生活 媽祖暫緩遶境 賴清德：讓防疫不出現破口 13:342020/02/27 政治 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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