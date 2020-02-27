德國經濟研究機構DIW周三表示，受累於冠狀病毒疫情在全球擴散，德國第1季經濟成長接近停滯，其中工業尤其受到打擊。

DIW預估，德國第1季國內生產毛額（GDP）可能僅較前一季略增0.1％。

該機構經濟部門主任Claus Michelsen表示，到目前為止，冠狀病毒的影響尚未明朗也無法量化。隨著疫情在全球蔓延，若導致來自中國的批發產品供應中斷，對德國工業的打擊尤深。

(工商 )