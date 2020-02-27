永裕 (1323)去年第四季受惠高端新品業績發酵及產品組合優化，適時舒緩台幣走升影響，單季營收季增3.47％，毛利率推升至25.58％，為三年來季度新高；去年營收、獲利齊創歷史次高，毛利率23.89％，EPS3.18元，表現優於預期。

永裕表示，上海永裕2月10日復工營運，目前正依客戶訂單需求彈性調整生產、配送進度。第一季營運雖有新冠肺炎疫情影響，後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。

此外，永裕浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，惟受限相關審批，認證作業耗時，預計啟用投產的時程將延緩至2021年首季，營業面、生產端同時也為此新廠陸續加溫，積極布局。

永裕指出，公司長期獲得國際知名化妝品、日化用品、生技業信賴，以新穎、精緻的化妝、保養品、日化用品、特殊藥品等之包材容器作為行銷訴求，後續將深耕高附加價值產品的行銷及開發新穎環保材，爭取有環保理念的客戶認同。

中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的疫苗品容器產線也進入量產，鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，也持穩推進佈局。

(工商 )