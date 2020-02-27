中視、三立外景實境綜藝《綜藝玩很大》開播至今，節目內容和來賓都是觀眾關注的焦點，本周節目迎來2位新生代實力派演員，包括以電視劇《我們與惡的距離》精湛演技迅速爆紅的陳妤，和電影《KANO》獲得超高人氣而備受矚目的曹佑寧。最近兩人因合作電影《可不可以，你也剛好喜歡我》而到《綜藝玩很大》接受考驗，消息一出引來熱烈討論。

曾是棒球選手的曹佑寧玩起棒球九宮格，直接命中紅心手感依舊，而體型較嬌小的陳妤玩起遊戲也沒在怕，他們挑戰爬上10米高的木樁衝第一，兩人過程更不斷安撫隊友，帥氣態度讓敵隊甘拜下風。

曹佑寧（前）投球。（三立提供）

第一次參與外景遊戲節目的曹佑寧與陳妤，原本以為節目上大多都在做效果，親身參與後才知道都是「玩真的」，不管是滾大球，還是經典懲罰，都讓陳妤尖叫連連，而曹佑寧在遊戲中錯亂、呆萌的樣子，也展現出不同於戲劇上，最真實可愛的一面！

(中時 )