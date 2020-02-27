北海道議會為了防疫決定休會 13:542020/02/27 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年(2020年)的北海道雪祭受新冠肺炎疫情的影響冷冷清清。(由旅客提供) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本北海道的新冠肺炎確診病例急速增加，至27日已有39人感染，居都道府縣之首，其中有1人死亡。北海道為擔心疫情擴大，繼決定大多中小學27日起停課外，道議會27日還決定，28日起暫時休會。 北海道知事鈴木直道27日在道議會上戴口罩發表施政方針演說表示，「新型冠狀病毒的感染擴大問題嚴重，為早日使疫情平息，未來1至2周很重要，北海道將與醫療機構、市町村等合作，團結一心防疫。」 會上還決定，為了減少眾人聚集的機會，將改變會期，道議會從28日至3月10日休會。 (中時電子報) #議會 #新冠肺炎 #新冠病毒 #北海道 #停課 #中小學 #休會 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 對日防疫 應即刻升到最高等級 04:102020/02/25 國際大事 男呼吸急促求助總統官邸 自稱北海道返台引緊張 20:582020/02/25 社會 安倍籲 未來2周取消大型活動 04:102020/02/27 國際大事 國際熱門新聞 鐘南山：疫情首先出現在陸 但不一定源於此 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 舊金山疑現社區傳播新冠肺炎首例 病源不明 - 國際 杜特蒂就是狂！昨禁台令 今送醫赴台受訓 - 國際 新加坡男子違反居家隔離規定 落得如此下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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