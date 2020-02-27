日本北海道的新冠肺炎確診病例急速增加，至27日已有39人感染，居都道府縣之首，其中有1人死亡。北海道為擔心疫情擴大，繼決定大多中小學27日起停課外，道議會27日還決定，28日起暫時休會。

北海道知事鈴木直道27日在道議會上戴口罩發表施政方針演說表示，「新型冠狀病毒的感染擴大問題嚴重，為早日使疫情平息，未來1至2周很重要，北海道將與醫療機構、市町村等合作，團結一心防疫。」

會上還決定，為了減少眾人聚集的機會，將改變會期，道議會從28日至3月10日休會。

(中時電子報)