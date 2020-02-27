一艘載有逾6000人的郵輪日前因船上工作人員疑似罹患武漢肺炎，接連遭2座加勒比海港口拒絕停靠，如今該人員證實罹患的是一般流感，今天終於獲准停泊墨西哥港口。

路透社報導，全球性郵輪業者地中海郵輪（MSC Cruises）表示，墨西哥當局批准讓旗下郵輪「傳奇號」（Meraviglia）停靠柯蘇默島（Cozumel Island）。載有逾6000人的傳奇號從邁阿密啟程遊覽加勒比海西部，預計今天晚間或明天抵達柯蘇默島。

牙買加與大開曼島（Grand Cayman）稍早曾因為擔心傳奇號上1名工作人員罹患的是武漢肺炎，禁止傳奇號乘客下船，不過該名工作人員後來診斷罹患的是常見的季節性流感。

英國籍郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）本月3日停泊日本橫濱港以來，船上確診人員已破700例，其中3例死亡，使得郵輪成為關注焦點。

路透社檢視墨西哥衛生部文件，內容提到，經評估後認為地中海郵輪傳奇號並沒有散播武漢肺炎風險，予以核發「入港許可」，也就是獲准進入柯蘇默島港口的許可，不過目前並不清楚船上乘客是否可以下船登島。

地中海郵輪表示，為了安全起見，已將這名罹患流感的人員隔離，所幸船上目前並沒有出現其他A型流感病例，且公司旗下其他郵輪也都沒有傳出武漢肺炎病例。

地中海郵輪說：「這名診斷罹患一般季節性流感的工作人員目前情況穩定，正在接受抗病毒藥物治療，已經沒有發燒症狀且幾乎康復。」

(中央社)