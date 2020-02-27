遙控無人機管理規則將於3月31日正式實施，台南市政府將照民航局的建議採正面表列管制，立委郭國文接受眾多團體與民眾陳情，27日邀相關單位於善化公所舉辦座談，希望市府能採負面表列方式；其次在考量到相關證照作業與保險機制尚未完善情況下，建議緩衝期拉長、法規延遲上路時間。

郭國文表示，無人機管理規則即將上路，但相當多無人機使用團體與玩家反應規則不夠詳細嚴謹、配套不足，其中讓地方政府公告可飛行區域更是扼殺相當多的權益。故特別邀請相關單位，大家共同來討論如何進一步調整，好讓無人機使用管理與效益能最適當。

與會的成大教授賴維祥、南台科技大學教授蔡博智、長榮大學無人機中心助理，皆認為未來無人機相關產業是趨勢，但民航局這次相關的規定，卻扼殺這產業的發展。其中影響最大的就是讓地方政府正面表列可飛行區域，照目前看來台南幾乎全區禁飛，連基本的教學都會受到限制。

另外相關的團體，包含台南市無人機協會、台南市遙控飛行科技發展協會、天空飛行科技、經緯航太科技等，也訴求此可飛行區域之正面表列方式相當不合理。

此外，小朋友玩的玩具飛機，農用噴灑無人機的使用更是無所適從。相關配套的例如註冊、考照、第三責任保險問題也未見詳細規畫，環保團體認為限制無人機飛行，會讓相當多的保育工作遇到困境。

市府交通局長王銘德表示，地方政府在此規則中是配合的執行單位，因此照民航局的建議採正面表列，但在執行上應該是負面表列較容易。目前是詢問敏感地區之權責單位是否適合無人機飛行，最近會持續廣納各界意見。

郭國文最後建議，台南市政府採負面表列方式，至於以人口密度作為禁飛限制，建議可參考日本每平方公里4000人為區隔；目前已有的西港、安定、七股等飛行場，希望能列入可飛區域，以免過去維護心血被扼殺。

(中時 )