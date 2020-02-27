教育部長潘文忠今日在行政院會記者會後受訪表示，目前統計我國滯留在中港澳學生，高中以下約630位左右。

教育部今天在行政院會報告防疫準備，物資部分，目前統籌整備學校防疫物資，準備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供大專以下公私立學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心、社教館所等備用，自3月起每月提供9.4萬公升酒精之防疫物資給各級學校及幼兒園，也將因應疫情發展，提供重點學校戰備物資，如口罩、酒精、額溫槍。

安心就學措施分為兩部分，台籍生無法返疫區就學，將提供以隨班附讀、轉學考試、新生入學考試等方式進入國內學校；中港澳生無法返台就學，則是請學校規劃相關措施，如補課、彈性授課、成績評定、學分認定等，檢視學生請假、休退學及復學規定，並啟動校內關懷輔導機制。

潘文忠會後指出，就目前統計到的數據，我國滯留在中港澳學生，高中以下約630位左右，因為航班各方面，加上要居家檢疫，部分學生考量等到疫情舒緩再決定是否回台，但國三生部分可能涉及升學，因此為了這次國中會考，教育部確實已經提前規劃，兩地都能參加會考考試，有些本來要回到大陸就讀回不去的，在台灣隨班附讀也可以在這裡報名本地會考。

潘文忠說，目前仍滯留在中港澳的學生將有安心方案，希望國內學校聯繫或是透過資訊課程等數位學習，因應考試的相關重點期程等，提供學生學習上的協助，希望最終讓即將升學的學生可以放心，未來可以在兩處報考，目前跟台灣師範大學心測中心、台商學校都有縝密規劃，要讓考試的公平風險降到最低。

(工商 )