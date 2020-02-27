全市高中職以下學校的活動中心等，不開放外借。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免校園人群聚集及校外人士進校無法掌控，增加肺炎感染風險，台中市政府教育局27日宣布，即日起全市高中職以下學校，室內場地暫不開放外借，後續將視疫情滾動調整。

教育局長楊振昇說，為避免校園群聚效應產生，校園室內場地包括教室、體育館及活動中心等，暫停開放出借，以最嚴謹的態度，全力維護師生健康；校內戶外場地，如操場、籃球場等，考量空氣流通佳，疫情風險相對較低，維持開放可外借使用。

教育局指出，對於部分學校室內外場館及設施，已長期外借並有固定對象的休閒運動者或課後輔導活動者，將要求學校落實14天內旅遊史、健康聲明書、量測體溫等防疫措施，並簽訂契約及切結書，若違規將立即取消借用資格。

教育局強調，市府已在開學前協助全市高中職以下464所公、私立學校完成校園消毒，並要求學校特別注意環境清潔，也督促師生加強相關防疫措施。

(中時 )