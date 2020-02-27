新冠肺炎延燒，重創首都經濟，北市議員王鴻薇27日開記者會表示，她調查發現，北市各大商圈來客數平均下降3至5成，捷運人次更出現10年最慘負成長，旅宿住房率負成長，勞動局接獲無薪假通報案例達21件，慘況直逼國際金融海嘯。市府回應，已配合中央實施振興抵用券，並推出相關減租、延稅、降貸補貼等方案。

王鴻薇表示，從今年1月資料顯示，士林、忠孝復興、松山、台北101捷運站的運量人數，都是10年來月增長率負成長最慘；士林、東區、西門、永康商圈都下降3至5成，現在很多服務、餐飲、零售業都是苦撐待變。

王鴻薇說，北市各大夜市來客人數的月增長率，也全部赤字負成長，尤其士林夜市來客數與去年同期相比，居然下降了44％；去年12月為止，國際觀光旅館和一般觀光旅館，住房率也都呈現負成長率。

她指出，原本禁止大陸客來台已夠嚴格，韓國人來台旅遊中的人數中，在北市旅遊約1成，現在韓國疫情升溫，韓國旅客也形同禁止，觀光旅遊雪上加霜；勞動局也接獲21件無薪假通報案例，政府若再不有所作為，等到一兩個月，撐不下去的商家公司行號早就倒光了，到時候還能救誰？

商業處商業輔導科長韓光蓉表示，除了請環保局加強商圈消毒外，也有在臉書官網加強宣傳商圈的特色商品，並結合中央的振興抵用券，6至9月會提前擴大辦理商圈嘉年華，6至10月間至少辦28場商圈專案行銷，也輔導實體店家用跟電商平台合作推廣宣傳。

產發局工商服務科長徐玉娜表示，產發局與財政局有提出紓困振興計畫，上周已拍板減租、延稅、振興等方案，3月1日實施，關於確診或檢疫者有繳稅困難，可申請延期；承租店面的小攤商可申請3個月的租金減收20％優惠；與市府簽約的廠商，可申請延長營運3個月；新的中小企業貸款戶可享台北富邦銀行降貸0.25％、市府補貼利息1％，原貸款戶則想市府貼利息1％，延繳富邦貸款6個月；北市有投資服務辦公室，來當單一窗口服務。

觀傳局觀光產業科長陳雅慧說，觀傳局配合中央交通部觀光局的紓困振興專案，轉知業者、協助度過難關，另外像稅捐處26日就發布，針對旅館業部分樓層停用，可減輕房屋稅，娛樂業者營收減少，可申請調降娛樂稅。

(中時 )