苗栗縣議員張顧礫響應植樹節，將於2月28日在通苑地區發起「捐發票、送樹苗」活動，圖為去年辦理盛況。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張顧礫響應植樹節，將於2月28日在通苑地區發起「捐發票、送樹苗」活動，圖為去年辦理盛況。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張顧礫響應植樹節，將於2月28日在通苑地區發起「捐發票、送樹苗」活動，圖為去年辦理盛況。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情延燒影響民眾出門、購物意願，連帶影響社福公益團勸募發票的機會，苗栗縣議員張顧礫響應3月12日植樹節，將在2月28日發起「捐發票、送樹苗」的活動，他表示，希望藉由活動能讓民眾多種樹友愛大地，同時捐發票做愛心。

張顧礫表示，去年延燒至今年的澳洲大火，對地球造成嚴重傷害，今年響應植樹節，鼓勵鄉親多種樹愛護地球，重新喚醒新生命，也同時喚起大家對社福團體的關注，經濟不景氣，大環境不好的情況下，許多社福團體募不到發票，「捐發票、送樹苗」，不僅能發揮愛心也能綠化環境。

張顧礫指出，依據往年經驗，來索取免費樹苗的鄉親很踴躍，今年響應公益，憑今年1、2月份發票1張就贈送樹苗1株，每人最多可以拿到3株，樹種包含茶花、含笑、七里香、桂花、樹蘭、紫花野牡丹、紫薇、山櫻花、藍花楹等共3600株，隨機發放無法指定樹苗種，換完為止。

他說明，活動在通苑地區分為上、下午場，民眾需自備盛苗容器，第1場共2000株，於上午8點30分至10點30分在苑裡鎮公所旁的「苑裡民眾服務社」辦理；第2場共1600株，於下午2點30分到4點30分在通霄郵局對面的「通霄老人文康中心」辦理。

(中時 )