行政院會上午通過上限600億元的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，蘇揆在院會要求各部會，錢要花在刀口上，國境也不得出現破口，各相關部會更要成立新冠肺炎組，並由首長親自督導，不可以讓疫情擴散。

蘇揆在裁示時說，政府秉持「雨露均霑」、「立竿見影」、「固本強身」、「加速公建」四大原則，針對受到疫情衝擊的各行各業，提出紓困計畫，並依特別條例規定，以600億元為上限，編列特別預算，包括防治經費196億元，作為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等經費。

蘇揆並指，紓困及振興經費方面共404億元，對內需型產業（包括餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場）、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文產業，以及原住民族與客庄產業等，提供包括企業融資保證與利息補貼、運輸業的稅費補助、旅宿業的營運補貼，農漁畜產品拓銷，以及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，以全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

Kolas轉述，蘇揆希望特別預算雨露均霑，受影響民眾可以受到照顧，也讓這次化危機為轉機，增加國內公共建設，也使相關產業升級。相關部會要在兩週內訂定子法，完成發布程序，所有經費也都要花在刀口上。

此外，蘇揆也要求必須嚴管國境，對著列席的海巡署、關務、移民署、警政署及民航局等首長列席，蘇揆要求絕不容許國境有任何破口，不能登機者就不能登機，不容許違法偷渡，法務部也要依特別條例嚴格執法，施以刑責及罰鍰；另外，蘇貞昌也下令，各相關部會針對疫情，成立新冠肺炎小組，並由首長親自督導，不可以讓疫情擴散。

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(中時 )