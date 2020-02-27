新冠肺炎疫情持續延燒，防疫人員內心壓力也大到破表，醫師邱豑慶在臉書分享，病人麻醉後常意外吐秘密，最近有位患者被麻醉後意外說出「刻在骨血中的恐懼」，真實身分曝光後，讓網友心疼不已。

麻醉專科醫師邱豑慶在臉書貼文分享，經過靜脈麻醉、中重度鎮靜的病人，在醒與沒醒之間，會像是吃了「誠實豆沙包」，不經意說出祕密，像是，曾有女患者意外說出，捐卵是為消業障，因過去墮胎太多次；孕婦透露腹中胎兒不是老公的。

邱豑慶指出，會出現這個情況是因為在麻醉藥物作用下，情緒逐漸放鬆，就會不小心說出，一直掛在心上的秘密。

邱豑慶說，幾天前來了要做無痛鏡檢的病人，該名患者在意識朦朧時直問「你是醫生？我被隔離了嗎？」並開始掙扎抗拒，讓邱豑慶疑惑不已，擔心這名患者該不會是從疫區返台的人士，便重新翻閱病例及健保卡紀錄，但什麼也沒找到。

患者甦醒後，邱豑慶才知道，原來他是消防員，因為救護車出勤，常要載送疑似病患或確診病患去收治，所以深怕自己也被感染、被抓去隔離，「這是他這陣子刻在骨血裡的恐懼」。

邱豑慶表示，其實這不只是他，這是所有醫護人員共同的夢魘，大家熟知的醫事人員、消防人員、EMT夥伴們，大家都堅守在第一線，這陣子辛苦了，謝謝你們，大家一起加油。

(中時電子報)