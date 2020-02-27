彰化市老人互助會撐不下去，要清算結束，群老人激憤聚集縣府陳情。（吳敏菁攝）

彰化市老人互助會撐不下去，彰化市長林世賢以大家長身分前往表示同情、關心。（吳敏菁攝）

彰化市老人會遞交陳情書，社會處長王蘭心代表接下，承諾如有涉及不法，將移請司法或警察機關偵辦。（吳敏菁攝）

還我棺材本！彰化市老人互助會1978年成立，每往生1人會員每人收100元，死亡可領到30萬4000元，但隨著老化，成員從3600多人，減到2100人，撐不下去決定清算

，會員面臨繳了2、30年，幾十萬的「會仔錢」，落得不到幾萬元收場，群老沸騰，27日數百人聚集縣府廣場陳情，但這個老人互助會竟是沒有立案，縣府表示，除了會督促老人會，務必要對外公佈資產清算結果，如有涉及刑事責任，將移請司法機關進行偵辦，確保所有會員的權益。

彰化市老人互助會今年１月臨時通知要解散，老人面臨了繳了幾十年會仔錢，「老本」一下子大縮水，備受打擊，辛辛苦苦存下血汗錢付諸流水，心痛如絞、心煎如沸

，奔走相告，怎麼辦！有97歲長者去門詢問後，頭腦一陣昏，忘了怎麼走回家，迷了路。

互助老人會規定死亡每人繳100元，當月死亡若超過17人，最高只繳1700元，老人互助會總幹事蔣宗正指出，最近幾年來，很多個月死亡都是1 7位，覺得很奇怪，要求要有名冊、單據，互助會每次決議，代表是怎麼產生的？還有財物流向等，要要公開透明、查個清楚。

彰化市長林世賢到現場表示，老人互助和彰化市公所並沒有關係，以彰化市大家長的身分表示關懷，並指出老人互助會，制度不健全，才會爆發財務危機。在全國各地這種老人的互助會倒閉狀況時常耳聞，認為縣府應該府起監督責任，互助會有風險都沒有提醒，應該要查核，不能置身事外。

社會處長王蘭心表示，經查老人會當初登記，並未向縣府補件，並沒有完成立案，目前老人互助會因會員數減少，收入不敷支出，今年經由會員大會決定進行清算並對外公佈，目前清算結果尚在進行中，等待清算結果明朗由該會公開說明。

王蘭心接下陳情書，承諾會查看老人會的會議紀錄，並強調未立案組織、個人從事往生互助會，查證後涉有刑事責任，將移請司法或警察機關偵辦，也會提供律師來諮詢，然就純屬會員及該會之私權事項，內政部則似未說明，縣府將函請內政部釋示，以維會員權益。

(中時 )