竹湖暐順麗緻文旅受新冠肺炎疫情影響，竹科商務客大減3成，不過暐順麗緻立即反應，推出各項促銷活動搶攻國旅市場，228連假的住房缺口已全數回補。（竹湖暐順麗緻提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情漫延，旅遊、飯店業大受影響，尤其大陸廠未復工及中國商務客與日、韓、港旅客都大為減少，其中，以商務客為主力、位在竹科旁的竹湖暐順麗緻文旅更是首當其衝，1月分以來商務住客率大減3成，還好，其以國旅搶救住房，補回缺口。

竹湖暐順麗緻文旅指出，新冠肺炎為台灣旅遊飯店業帶來衝擊，暐順麗緻文旅過去因住客對象以竹科商務客為主，因此自1月以來，住房率下降3成左右，不過暐順麗緻立即反應，推出各項促銷活動搶攻國旅市場，228連假的住房缺口已全數回補。

暐順表示，該飯店即日起至4月15日首度推出史上最低價，不分平假日，雙人房每晚只要2199元，下殺超過3折，還加贈800元餐飲與住宿抵用券。

另外更推出3天2夜春季輕旅行，買1晚送1晚，優惠價格4999元起，下殺至4折，陪大家一起度過疫情難關，在星級飯店裡好好享受一番。

因應228連假及兒童節連假在即，針對國旅市場推出「國人限定安心住房專案」，雙人房最低價只要2199，不限平假日通通都適用，同時獨家加碼再贈送500元面額住宿抵用券1張（限下次使用），以及享有折抵300元餐飲優惠折扣。

餐飲部分，暐順麗緻集結館內凡爾賽、聖香樓中西餐廳加碼推出房客優惠，只要出示房卡，可再享有餐價85折優惠，優惠可與餐飲抵用券一起使用。

(中時 )